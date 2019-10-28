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كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، خلال حفل ختام الدورة الثانية للملتقى والتي تحمل اسم الساحر «محمود عبد العزيز»، حيث أهدى له درع الملتقى تقديرا لعطائه الفني، والمساهمة في إعداد أجيال جديدة للمسرح، وذلك أمس السبت، بقاعة إيوارت بالجامعة الأميركية .

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، ثم كلمة المخرج عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى، الذي قدم الشكر والتحية لكل فريق العمل بالملتقى والجهات الداعمة له، وعقب كلمته عرض فيلم تسجيلي بعنوان «نجم الجامعة» من إخراج روماني خيري. كما كرم الملتقى أعضاء لجنة المشاهدة ومدربي الورش المقامة خلال الملتقى، وأيضا المشاركين في ندوات ولقاءات الملتقى، وفريق التنظيم، والمخرج محمد حبيب مخرج حفل الافتتاح والختام، وأعضاء لجنة التحكيم الذين أعلنوا في ختام الحفل أسماء الفنانين والعروض المسرحية الفائزة بالملتقى.

سذكر أن الدورة الثانية للملتقى، أقيمت في الفترة من 20 إلى 26 الحالي، بتنظيم من مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون وبالمشاركة مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية، وتحت رعاية وبدعم وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة 22 دولة عربية وأوروبية وأفريقية.

