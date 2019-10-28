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نشاطات متعددة تستعد لها الفنانة ديانا حداد، أطلقت خلالها أغنية منفردة جديدة، جددت تعاونها بها مع أشعار د.مانع بن سعيد العتيبة تحت عنوان «اشتقنا» ومع ألحان الملحن علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وذلك ضمن إيطار الرومانسية كلاماً ولحناً، واضعه أسلوبها وأدائها الصوتي المختلف والمتميز.

وطرحت ديانا العمل الجديد من خلال قناة روتانا في موقع اليوتيوب ضمن تعاونها في عملية الإنتاج الفني المنتسبة اليه معهم، ضمن مشاريع فنية مختلفة ومتعددة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، تغادر ديانا الى الرياض في المملكة العربية السعودية، لإحياء ليلة بيروت الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ويشاركها بها نجوى كرم، عاصي الحلاني، وملحن زين، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه حيث ستقدم بها مجموعة متنوعة من أهم أغنياتها الشهيرة بالإضافة الى جديدها الذي طرح أخيراً.

وأعربت ديانا حداد عن اشتياقها للجمهور السعودي والعربي في الرياض، مؤكدة حماسها لليلة اللبنانية البيروتية فيها، واعتبرتها من أهم الفعاليات المقيمة هذا العام في موسم الرياض، والتي ستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة mbc1 مساء يوم 31 الحالي.

