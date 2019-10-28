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تزور الكويت للمرة الأولى النجمة التونسية درة للكشف عن أحدث مشاريعها بالتعاون مع شركة عدسات ادور العالمية ووكيلها شركة بوشهري ميديكال حيث من المتوقع ان تتحدث درة بشكل موسع في مؤتمر صحافي يقام مساء غد في فندق راديسون ساس بشكل موسع عن نشاطها الجديد وسوف تتطرق إلى جوانب اخرى من مشاريعها الفنية المختلفة.

ويُعرض حاليا لدرة مسلسل «بلا دليل»، عبر قناة «cbc»، حيث تقدم شخصية «حبيبة»، عازفة آلة الـ «هارب»، التي تواجه الكثير من الألغاز، وتصارع من أجل ابنتها، في أحداث مليئة بالغموض والإثارة.

وتخوض درة عبر المسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها «الشارع اللي ورانا»، مع الفنانة لبلبة، والراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدي الهواري.

أما مسلسل «بلا دليل» فينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبدالناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

