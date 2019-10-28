loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

درة تزور الكويت للمرة الأولى


تزور الكويت للمرة الأولى النجمة التونسية درة للكشف عن أحدث مشاريعها بالتعاون مع شركة عدسات ادور العالمية ووكيلها شركة بوشهري ميديكال حيث من المتوقع ان تتحدث درة بشكل موسع في مؤتمر صحافي يقام مساء غد في فندق راديسون ساس بشكل موسع عن نشاطها الجديد وسوف تتطرق إلى جوانب اخرى من مشاريعها الفنية المختلفة.
ويُعرض حاليا لدرة مسلسل «بلا دليل»، عبر قناة «cbc»، حيث تقدم شخصية «حبيبة»، عازفة آلة الـ «هارب»، التي تواجه الكثير من الألغاز، وتصارع من أجل ابنتها، في أحداث مليئة بالغموض والإثارة.
وتخوض درة عبر المسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها «الشارع اللي ورانا»، مع الفنانة لبلبة، والراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدي الهواري.
أما مسلسل «بلا دليل» فينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبدالناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة