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بكلمات عاطفية تحمل مشاعر الحب والحنين، أعرب الفنان فؤاد عبد الواحد عن مشاعره من خلال أحدث أغنياته المنفردة «فقدت الذاكرة» الذي طرحها قبل الإنتهاء من ألبومه الجديد الذي بات في مراحله الأخيرة، والذي يحمل مفاجآت متعددة أعدها على مدار سنتين من العمل في تحضيره، واضعاً نصب عينه الجمهور الراقي الذي يتابعه وينتظر منه الجديد.

يتعاون فؤاد في الأغنية الجديد «فقدت الذاكرة» مع الشاعر محمد الخاجة، ومع الملحن أحمد الهرمي الذي وضع بالأغنية لمساته المتجددة في الأغنية العاطفية، واضعاً ثقته في الموزع الموسيقي زيد نديم في عملية التوزيع الموسيقي ومع مهندس الصوت جاسم محمد في عملية المكس والماسترينغ، والذي يقول في مقدمة الأغنية:

«ما قدرت انساك ورجّعني الحنين

من يقول القلب عافك خاطره

لو انا بنساك بس في حالتين

لين اموت ولو فقدت الذاكره»

من جهة أخرى، يتعاون فؤاد عبدالواحد في البومه الغنائي الثاني في مسيرته الفنية مع مجموعة كبيرة من أهم صنّاع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وبمواضيع غنائية متعددة وجديدة في الساحة الفنية، وبها التحديات الكثيرة ونظرة مستقبلية لمشوارة الغنائي الناجح والمتميز بين جميع الفئات العمرية.

هذا وقد طرح الأغنية من خلال جميع الإذاعات الخليجية والعربية، الى جانب قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب» وجميع المكتبات الموسيقية المتخصصة.