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انتهت المطربة جيهان من تسجيل أغنية عراقية جديدة بعنوان «الهوى المنعش»، وهي من إنتاج شركة تذكار القطرية، ومن كلمات الشاعر أحمد حازم وألحان زياد يوسف وتوزيع ومكس مثنى العيسى.

وتم تسجيل الأغنية باستوديوهات شركة تذكار للإنتاج الفني بالدوحة، ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الايام القادمة وتواصل شركة تذكار التنوع في الأعمال التي تنتجها للنجوم التابعين لها سواء من المنضمين حديثاً لها أو ممن انضموا منذ سنوات، إذ تحرص تذكار على استقطاب نجوم الطرب والأغنية ممن يمتلكون شعبية على مستوى الوطن العربي، بجانب الأصوات الشبابية الصاعدة التي ينتظرها المستقبل.

