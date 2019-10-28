ثقافة

فنانة سورية شابة.. تألقت من الباليه إلى خشبة المسرح.. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية حاليًا نجحت نانسي خوري في إثبات وجودها خلال خمس سنوات.

كانت البداية مع «قلم حمرة».. وأحدث أعمالها مسلسل «الحلاج» الذي ترى أنها تعرض للظلم ولم ينل حقه.

نانسي ترى في النجمة العالمية جوليان مور مثلًا أعلى.. ونجحت في الظهور على شاشة السينما أكثر. ومازال في جعبتها الكثير من الأحلام.. وفيما يلي حوار معها:

هل جاء توجهك إلى التمثيل محض صدفة؟

من صغري أحب الفن وكنت أتمنى أن أصبح راقصة.. وأهلي وجهوني إلى دراسة الباليه في المعهد الثقافي الروسي لكن ما حسيت حالي في هذا المجال.. وفي عمر تسع سنوات وقفت على خشبة المسرح لأول مرة وشعرت بإحساس جميل له علاقة بالتمثيل وخشبة المسرح وتفاعل الجمهور معي. بعدها انضممت إلى ورشة الفنان عدنان سلوم لفترة طويلة حيث ساهمت في تطوير خبرتي بالفن عمومًا وبالمسرح خصوصًا.. ومن وقتها عرفت أنني أرغب في أن أصبح ممثلة وقررت الالتحاق بالمعهد العالي للمسرح.

إلى أي مدى أفادتك الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق؟

تخرجت في المعهد عام 2013 وبلاشك أعطاني العلم والأساتذة والقدرة على تجريب ما أفكر فيه.. فكل المواد التي درسناها أفادتني كممثلة وكانت الدراسة ضرورية جدا لي.. صحيح هناك ممثلون مميزون لم يدرسوا.. لكن بالنسبة لي حقق لي نقلة مهمة.

من من الأساتذة كان الأقرب إليك؟

كل أساتذتي كان لهم بصمة.. لكن استذكر أستاذي سمير عثمان وفي التخرج الفنان بسام كويسا.. وبعد مرحلة المعهد اشتغلت مع أساتذتي وتأثرت بهم وعلى رأسهم أستاذي أسامة غنم لأنه كان له دور مهم في تطوير مهاراتي من خلال الورش حتى بعد تخرجي.

هل التمثيل أبعدك عن فكرة الرقص نهائيًا؟

بالعكس اهتمامي بالرقص مازال قائمًا وأحب الرقص الشرقي.. وتعلمت كثير من الرقصات العالمية مثل التانغو والباتشاتا والسالسا.. وليس لدي أي مشكلة في تقديم دور راقصة.. وكذلك أتمنى تقديم دور «شحاذة». سواء في السينما أو المسرح.

هل وجدت صعوبة في الانتقال من الدراسة إلى الاحتراف؟

بالعكس بدأت العمل فور تخرجي في عام 2014 وكان أول مسلسل «قلم حمرة» وبدأ الجمهور يعرفني من خلاله، ثم «الواق واق» مع الليث حجو و«الندم» و»شبابيك».

في رمضان الماضي عرض لك مسلسل «الحلاج» لكنه لم ينل ما يستحقه من اهتمام؟

أعتقد أنه تعرض للظلم لأنه لم يعرض على عدد كاف من القنوات، إضافة إلى استمرار تصويره في رمضان.. فلو أتيح له فرصة العرض مجددًا لنال ما يستحقه من نجاح.

إلى أي مدى تشعرين بالرضا عن خطواتك في التلفزيون بعد خمس سنوات؟

أمشي بخطى بطيئة لكنني راضية عنها تمامًا.. ولا أتعجل النجاح بل أفضل التأني وانتقاء كل دور أقدمه وفي المنطقة التي أحبها كممثلة.. وأعتبرها خطوات مدروسة.

ماذا عن حضورك على شاشة السينما؟

قدمت ثلاثة أفلام هي «الرابعة بتوقيت الفردوس» وبطولة فيلم «الحرائق» وكلا العملين للمخرج محمد عبد العزيز وهناك فيلم قصير «الحبل السري» مع الليث حجو.. وأتمنى يكون لدي تجارب أكثر في السينما لأنني أعشق الشاشة الكبيرة.

برأيك.. ما الذي ينقص السينما السورية كي تحقق نفس حضور الدراما التلفزيونية؟

ينقصها دخول القطاع الخاص والاهتمام أكثر بالأجور كي تشجع الفنانين.. وكذلك تنوع وجرأة المواضيع. لكن هناك بالتأكيد تجارب ومحاولات مهمة.. ولدينا ركائز مهمة للصناعة في سورية.

ما بين المسرح والتلفزيون والسينما.. أين تجد نانسي نفسها أكثر؟

في المسرح لأنه دراستي وكذلك السينما لأنني أعشقها..

هل هناك ممثلة سورية معينة تعتبرينها بمثابة مثل أعلى لك؟

أحب كل الممثلات السوريةت وأتعلم منهن.. وهن ممثلات قويات ومناضلات.. لكن لو هناك ممثلة في بالي أعتبرها مثلي الأعلي فهي النجمة الأمريكية جوليان مور التي أتابع وأحب معظم أعمالها وتأثرت فيها بنظراتها وتعبير وجهها.

مع بداية ظهورك كانت سورية تمر بظروف صعبة.. هل أثر ذلك عليك؟

أكيد ظهرت في فترة صعبة عشناها كسوريين.. ولاشك أثر

على فرصي.. ودفعني الوضع مثل غيري من الزملاء إلى القيام بتصوير مسلسلات سورية خارج سورية.. لكن هذا أفادني من ناحية أخرى.. لأنه ساعدني في التعرف

على فنانين عرب والاستفادة من تجاربهم.. وتعرضنا في الداخل لفترة من الركوض ما أثر علي معظم الفنانين الشباب.

ألا تعتبرين أن الأعمال المشتركة حاليًا..تمثل إضافة للدراما العربية؟

زيادة الأعمال العربية المشتركة مسألة إيجابية خصوصا في الموسم الرمضاني لأنها تستقطب ممثلين من مصر وسورية ولبنان والخليج.. لكنها من ناحية أخرى أخذت مكان الدراما السورية المحلية. لا أعترض على نجاح الممثل السوري في الدراما العربية ومحبة الجمهور له.. لكن على ألا يكون الأمر على حساب الدراما المحلية.

ماذا لو عرض عليك المشاركة في الدراما الخليجية؟

يسعدني بالطبع المشاركة في الدراما الخليجية والعربية عمومًا.

ألا ترين أن المسلسلات التركية أخذت مكان الدراما السورية والمصرية أيضًا؟

الدراما التركية في فترة ما استقطبت الأضواء.. خصوصا أعمال الدبلجة.. لما تتمتع به من مساحة أوسع في الحكي والتصرف.. وتميزت بحضور ممثلات جميلات من دون اللجوء لعمليات تجميل.. على عكس ميل عدد من الممثلات العربيات إلى الإفراط في التجميل والجمال البلاستيكي.. مع ذلك مازالت الأعمال العربية المشتركة حاضرة بقوة.

هل لديك أصدقاء في الوسط الفني؟

لدي أصدقاء بالطبع أعزاء وهي صداقة إنسانية أكثر من ارتباطها بالعمل في مجال الفني.

الزواج مشروع مؤجل بسبب الفن؟

أكيد الطموح الفني يؤجل مشروع الارتباط إضافة إلى الظروف العامة في سورية.. وخطوة الزواج في بالي لكنني لن أتعجل في الإقدام عليها.

بعض الفنانات يعتزلن بمجرد الزواج؟

لا يمكن أن أعتزل بهدف الزواج أو الارتباط.. التمثيل هو عملي وحياتي وشغفي ولا أفكر في

تركه لأي سبب مهما كانت الصعوبات. لأنه يحقق لذاتي أشياء

كثيرة مهمة. ومستعدة للتضحية من أجل مهنتي.

