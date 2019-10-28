ثقافة

تستعد حديقة الشهيد للاحتفال بعيدها الخامس، عبر إطلاق مجموعة من الحفلات التراثية والمعاصرة. وذلك للسنة الرابعة على التوالي بالتعاون مع أكاديمية لوياك للفنون الآدائية «لابا».

وأكدت فارعة السقاف رئيسة مجلس إدارة «لابا» إن المهرجانات الموسيقية التي تبنناها مع حديقة الشهيد ذات أهداف اجتماعية وثقافية وليست لمجرد الترفيه.. كما إنها تحقق رؤية الديوان الأميري بإثراء المشهد الثقافي من جهة، وتعزيز الفرص للشباب الكويتي والعربي في مجالات الفنون. وتابعت السقاف: عبر إطلاق «مهرجان السلام» نحرص على التنوع في مصدر الفرق الموسيقية وخلق مزيج من الثقافات بهدف الاحتفاء بالآخر وهذا هو المحرك الأساسي للسلام . وعن الجديد في الموسم الرابع للمهرجان قالت: جديدنا هذا العام استضافة فرقة من السودان تغني فيها مجموعة من الشابات وهي بمثابة تحية من الكويت للمرأة السودانية. كما أعدنا اللقاء مع بعض الفرق التي حققت نجاحاً باهراً بناء على طلب الجمهور.

حول مهرجان التراث المعاصر قالت السقاف: حرصنا دائماً أن يتضمن مطربين محليين وعرب وأن يلبي جميع الأذواق فهو للشباب والكبار ومن أبرز من استضفناهم الفنان مطرف المطرف وسلمان العماري والملا من الكويت.. ومن البحرين خالد فؤاد ومن مصر حمزة نمرة وعامر التوني.. ومن فلسطين فرقة صول 47 ومن سورية ولبنان فايا يونان.

من جهته أكد سلمان الرشود نائب مدير عام حديقة الشهيد حرص إدارة الحديقة على أن تبقى منصة للإبداع الراقي، لافتًا إلى أنها باتت قبلة الفنانين الشباب، خصوصًا أن غالبية جمهورها من فئة الشباب. وأشار إلى أن تاريخ مهرجانات الحديقة في غضون سنوات قليلة يدعو للفخر وأضاف: نجحنا في اكتساب مصداقية عالية من حيث وجودة المضمون ومواكبة العصر والحداثة وإتاحة الفرص للشباب للتعبير عن أنفسهم وإرساء قيم السلام والانفتاح على الآخر دون إغفال ثراء التراث الكويتي والخليجي. وأكد الرشود أن احتفالات الذكرى الخامسة لافتتاح الحديقة، ستشهد العديد من المفاجآت على جميع الأصعدة.

