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قامت مجموعة المرأة الدولية من زوجات السفراء بزيارة لمصنع هيكتارز لصناعات رقائق البطاطس، كان في استقبال السيدات منتصر الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة الوزان للصناعات الغذائية وجمانة الوزان، مديرة المشروع.

وفي هذا اللقاء أوضحت السيدة جمانة بأن الشركة تفتخر بتركيب وتجهيز احدث خطوط تصنيع التشيبس في مصانعهم ، ومصنع هكتارز هي علامة تجارية مغذية للوجبات الخفيفة عالية الجودة والمكونات من مصادر عالمية مع اتقان استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم وجبات خفيفة من رقائق البطاطس الصحية وذات المذاق الرائع، علما بأننا نستورد منتجات البطاطس بأجواد الأنواع من المانيا والهند

كما كان في استقبال مجموعة المرأة الدولية ايضا مارك بروكليهورست، مدير المصنع واصطحب السيدات بجولة في ارجاء المصنع للاطلاع على مراحل الإنتاج وتقنية صناعة رقائق البطاطس الشيبسي، ووسائل الأمان والاشتراطات الصحية المطبقة داخل المصنع.

كما طلبت إدارة المصنع من السيدات « بضرورة ارتداء زي خاص قبل الدخول واستخدام معقم يستخدمه الجميع من عمال والزائرين حفاظا على نظافة المكان.

وفي أثناء جولتهم قام مارك بشرح واف ومفصل واستعراض انتاج مصنع رقائق البطاطس، ووضح في خلال حديثه بأن مثل هذا المشروع يحتاج الى معدات آلية كثيرة لتقوم بعمل المراحل الانتاجية المختلفة وذلك بداية من مراحل الغسيل والتنظيف وإضافة النكهات ومرحلة التعبئة والتغليف.

