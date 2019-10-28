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وأخيرا إنه هنا الحدث الاستثنائي الأكثر فخامة على مدار العام «معرض الريجنسي الفاخر للزفاف» المنظم من قبل فندق الريجنسي الكويت، افتتح أبوابه ليُرحب بضيوفه في معرض الزفاف لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 23 أكتوبر و25 أكتوبر، 2019، ليُقدم للزائرين معرضاً تفاعلياً وديناميكياً يضم مجموعة من أرقى موردي كل ما يخص حفلات الزفاف في الخليج والشرق والأوسط في قاعة مها ويتم تسليط الضوء واستعراض أحدث اتجاهات الزفاف من خلال مجموعة من منصات العروض المُباشرة لحضور آخر إبداعات مصممي الكوش والأزياء من فساتين الأعراس والمجوهرات ومراكز وأدوات التجميل وأحدث تقنيات التصوير، وكل الأمور التي تهمّ كلّ عروس مقبلة على الزواج، في قاعة فتوح طوال أيام المعرض الثلاث.

تم افتتاح المعرض من قبل أوتو مدير عام فندق ريجنسي، « معرض الريجنسي الفاخر للزفاف»، وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الضيوف الموقرين، الذين تمت دعوتهم للقيام بجولة في المعرض واستكشاف أهم معالمه. وعقب الافتتاح تمت دعوة الحضور إلى حفل العشاء الافتتاحي الفاخر في قاعة فتوح في فندق الريجنسي الكويت حيث تم تكريم جميع المشاركين الذين بذلوا جهودًا إضافية وأسهموا في نجاح المعرض.

وتم السحب في اليوم الأخير من المعرض، الجمعة الموافق 25 أكتوبر الساعة 9:00 مساءً على حفل زفاف مغطى التكاليف بالكامل ل300 شخص، مُقدم من فندق الريجنسي الكويت، يشمل جميع الزوار طوال أيام المعرض الثلاثة وتتضمن الباقة حجز وإعداد قاعة الزفاف، بوفيه طعام فاخر، كعكة زفاف استثنائية معدة على يد أمهر صُناع الحلويات لدينا، خدمة تقديم راقية أثناء

الحدث، إقامة في جناح فاخر للعروسين وخدمة تموين الطعام، فضلا

عن مجموعة من العروض الاستثنائية والحصرية للعقود الموقعة خلال أيام المعرض الثلاث.

