عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا امس مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات أميركية خاصة شمال غرب سورية.

وقال ترامب في كلمة متلفزة من البيت الأبيض «قدمت الولايات المتحدة الإرهابي الأول في العالم الى العدالة.. أبو بكر البغدادي مات». وأوضح أن البغدادي قتل عندما تم الامساك به في نهاية نفق وهو «ينتحب ويبكي ويصرخ»، مشيرا الى انه كان برفقته «ثلاثة أطفال» وذكر ان زعيم «داعش» فجر بعدها سترة ملغومة ليقتل على إثرها هو والأطفال الثلاثة مضيفا ان جثة البغدادي جرى تشويهها جراء الانفجار الا ان التحليلات أثبتت هويته.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي إن عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأميركية مضيفا أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شما غربي سورية.

وقال ترامب إن القوات الأميركية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا، وقال إن «قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سورية».

وأشار إلى أن مقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهابيين. وقال الرئيس الاميركي «مقتل حمزة بن لادن والبغدادي يؤكد أن ذراع الولايات المتحدة طويلة».

أوضح الرئيس الأميركي، أن 8 مروحيات شاركت في عملية البغدادي، وشكر تركيا وروسيا التي فتحت المجال الجوي السوري للقوات الأميركية إلا أنها لم تعرف طبيعة المهمة الأميركية. وأضاف أن أميركا جمعت معلومات من أطراف عدة دون إطلاعها على طبيعة العملية، وبدأت بتلقي معلومات إيجابية جدا عن موقع البغدادي قبل شهر. وشكر الرئيس الأميركي المقاتلين الأكراد الذين تعاونوا مع القوات الأميركية، وقدموا لها معلومات حيوية بشأن البغدادي.

الى ذلك نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مصدر عسكري رفيع قوله «كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئا في إدلب».وفي السياق، قال مسؤول تركي إن البغدادي وصل إلى موقع الغارة الأميركية، قبل 48 ساعة من تنفيذها بينما أشار مصدر استخباري عراقي إلى إن «قيادات داعش في حالة صدمة».

ومقتل البغدادي يمثل أهم عملية عسكرية تستهدف قياديا جهاديا كبيرا منذ مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في عملية للقوات الخاصة الأميركية في أبوت أباد بباكستان.

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سربا من ثماني مروحيات نفذ هجوماً بعد منتصف الليل في محافظة إدلب في منطقة يتواجد فيها «عناصر من تنظيم «داعش» و«تنظيم حراس الدين» ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم امرأتان وطفل. وأضاف إن العملية استهدفت منزلاً وسيارة على أطراف قرية باريشا الحدودية مع تركيا. وأشار الى أن «مروحيات أميركية أنزلت مقاتلين على الأرض اشتبكوا مع جهاديين». لكن لم يتمكن المرصد من التأكد من ما إذا كان البغدادي متواجداً في المنطقة.

وروى عبد الحميد، أحد سكان باريشا الذي قصد منذ الصباح الباكر موقع الهجوم أنه شاهد «منزلا مدمراً بالأرض، وإلى جانبه خيما متضررة وسيارة مدنية متضررة وفي داخلها شخصان مقتولان» وتمكن مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية وصل الى باريشا من رؤية هيكل باص صغير متفحم طالته الضربات. وقال إن هيئة تحرير الشام (النصرة) التي تسيطر على محافظة إدلب طوقت الموقع المستهدف منعاً لاقتراب الصحافيين والمدنيين، فيما كانت عناصر فرق إغاثة تقوم بإزالة الأنقاض. وأشار أحمد الحساوي، أحد سكان المنطقة، إلى وقوع ضربات جوية بعد منتصف الليل. وقال إن طائرات كانت «تحلق على علو منخفض جدا، ما سبب هلعاً كبيراً بين الناس». وذكر أن العملية «استمرت حتى الساعة 3,30 فجراً».

