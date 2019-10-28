عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لقناة «الحرة» أن وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة «Navy Seal» نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم «داعش» شمال غرب سورية في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي. وفي تحليل أولي يؤكد قادة في البنتاغون أن مقتل البغدادي لا يعني نهاية الحرب ضد تنظيم «داعش» وأن العمليات العسكرية ضده ستتواصل، وفقا لما قاله مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الاميركية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية اميركية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته. وفيما أشار المسؤول إلى أن فحص الحمض النووي الـ DNA قد أثبت التعرف على هوية البغدادي. بدوره قال مسؤول رفيع في «البنتاغون» لم يذكر اسمه، لمجلة «نيوزويك»، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأميركية الموقع الذي كان فيه البغدادي، مضيفا أن البغدادي فجر حزاما ناسفا، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية. وأشارت مصادر في «البنتاغون» إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى.

