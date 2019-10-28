عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: كشفت مجلة «نيوزويك» الاميركية نقلاً عن مصادر مطلعة في وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» والجيش الأميركي، أن زوجتي زعيم تنظيم «داعش» القتيل ابو بكر البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأميركية الخاصة في ريف إدلب.

وأعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان «سي إن إن» و«أيه بي سي» في وقت مبكر أمس أن رأس التنظيم الذي روع الآلاف في سورية والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، قتل على الأرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب. وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الجيش الأميركي يجري تحاليل للحمض النووي قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.

كما نقلت إحدى وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

كما تم استهداف موكب سيارات بالتزامن مع العملية، التي حولت أحد المباني حيث اعتقد أن البغدادي متواجد فيه إلى ركام.

وتداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل فيديوهات تظهر موقع الغارة، ومشاهد من استهداف أحد المواكب.

