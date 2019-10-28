عربيات ودوليات

إدلب الوكالات: ذكرت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة انها رصدت ثماني طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي اخترقت الحدود السورية التركية ووصلت إلى المنطقة الممتدة بين مدينتي سرمدا وحارم بإدلب.

وأضاف أن المروحيات حلّقت لمسافة عشرة كيلومترات حتى وصلت إلى قرية باريشا التي تقع في مرتفع جبلي، ثم بدأت المروحيات بإطلاق النار على منازل بطرف القرية.

وقالت إن المروحيات قامت بعمليات اشتباك استمرت لأكثر من أربع ساعات، وبدأت بقصف الموقع ثم نفذت عملية إنزال جوي.

وأوضحت قناة «الجزيرة» القطرية أن طائرات من طراز «أف 16» حلقت فوق المنطقة ونفذت خمس غارات عنيفة أسفرت عن تدمير هذه المنازل بشكل كامل، ونقلت عن مصادر بالمعارضة المسلحة أنه تمت عملية إنزال جوي في المنطقة واشتباكات بين العناصر التي نفذت الإنزال، وأفراد مسلحين في تلك المنطقة.

وقالت إن المنطقة التي شهدت عملية مقتل البغدادي هادئة ومكتظة بالنازحين، ولا توجد معلومات عن وجود مقرات عسكرية فيها، لكن وجود عناصر من تنظيم «داعش» أو قيادات كان تحديا كبيرا للمعارضة السورية المسلحة.

وأفادت مصادر محلية أن عملية الإنزال بدأت الساعة (00:40) بالتوقيت المحلي في قرية باريشا الواقعة بين مدينتي سرمدا وحارم الحدوديتين مع تركيا بريف إدلب. وأوضحت أن القوة العسكرية طلبت أولا من عائلة تسكن في خيمة أن تغادر المكان، وسلمت طفلين لأحد السكان القريبين في المنطقة، ثم توجهت القوة بالنداء للسكان في البناء المستهدف أن يسلموا أنفسهم قبل أن تجري عملية اشتباك بين القوة المهاجمة والمقيمين فيه.

وبحسب المصادر فقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وطفلة وثلاثة رجال ثم انسحبت القوة المهاجمة قبل أن تأتي طائرة نفاثة وتستهدف المكان والبناء بقنابل شديدة الانفجار ما أدى إلى انهياره بشكل كامل. وذكرت مصادر محلية أن من بين القوة المهاجمة عناصر تحدثت باللغة العربية مع بعض قاطني المنطقة حينما سلمتهم الطفلين وطلبت من بعضهم الابتعاد عن المكان.

وقال مراسل «الجزيرة» بريف حلب إن المنزل المستهدف من قبل القوات الأميركية يمتلكه مدني يدعى أبو محمد الحلبي، وأضاف أنه لا أحد يعرف حقيقة الأشخاص الذين كانوا في المنزل.

وأوضح أنه بحسب المصادر فإن ثلاث نساء وثلاثة رجال قتلوا في المنزل، فيما سحبت القوات الأميركية جثتين فقط، واعتقلت شابا من المنطقة.

