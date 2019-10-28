عربيات ودوليات

يعود آخر ظهور لأبي بكر البغدادي إلى 29 أبريل الماضي في مقطع فيديو دعا فيه مناصريه إلى مواصلة القتال. وكان ذلك أول ظهور له منذ خمس سنوات وتعهد بأن تنظيمه سوف «ينتقم» للهزائم التي مني بها في سورية والعراق مؤكداً أن قتال الغرب معركة طويلة.

كان الظهور الأول للبغدادي في جامع النوري بالموصل في شمال العراق في يوليو 2014، بعد إعلانه «الخلافة». وتم القضاء على تنظيم «داعش» في 23 مارس 2019 بعد عمليات للتحالف الدولي وقوات سورية الديموقراطية المتحالفة معه. والبغدادي واسمه الأصلي عواد البدري مولود في 1971 لأسرة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد. كان مولعا بكرة القدم، ويحلم بأن يصبح محاميا، لكن نتائجه الدراسية لم تسمح له بدخول كلية الحقوق. تلقى دراسات دينية في بغداد قبل ان يصبح إماما في العاصمة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين وخلال الغزو الأميركي للعراق في 2003، شكل البغدادي مجموعة صغيرة من الجهاديين قبل أن يتم توقيفه واعتقاله في سجن بوكا. وفي غياب أدلة تدينه، أفرج عنه والتحق بتنظيم «القاعدة» وقد استفاد من الفوضى بسبب النزاع في سورية وتمركز مع مقاتليه فيها في 2013 قبل هجوم كاسح اجتاح خلاله التنظيم مساحات واسعة من سورية والعراق في 2014. ليلقى حتفه اخيرا في باريشا بمحافظة ادلب السورية.

