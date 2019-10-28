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بغداد- الوكالات: التحق طلاب عراقيون أمس بركب المحتجين المناهضين للحكومة في وسط بغداد، في إحكام للحصار على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يواجه الشارع من جهة، واعتصاماً سياسياً لأكبر كتلة برلمانية من جهة أخرى.

وبدأ طلاب صباح أمس بالانضمام إلى التظاهرات في بغداد حيث أشار ناشطون إلى أن نحو خمس مدارس قررت إغلاق أبوابها والمشاركة في الاحتجاجات بشكل جماعي. وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و63 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

في غضون ذلك اعلن جهاز مكافحة الارهاب نشر قواته في بغداد لحماية المنشآت السيادية وذلك في ثالث يوم من الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد. وقال الجهاز في بيان امس ان نشر القوات جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقد توزعوا في عدد من مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من ان تعبث بها عناصر وصفها بـ «غير المنضبطة» مستغلة انشغال القوات الامنية في حماية المظاهرات والمتظاهرين. وكان مصدر امني عراقي قد ذكر السبت ان قوات مكافحة الارهاب انتشرت كذلك في اجزاء من مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار لحماية المنشآت الحكومية ولاسيما سجن الناصرية الاصلاحي الذي يضم كبار المدانين من النظام العراقي السابق وتنظيمي «القاعدة» و«داعش». ويأتي نشر قوات جهاز مكافحة الارهاب بعد اجتماع للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدد من كبار القادة الامنيين في مقر الشرطة الاتحادية في بغداد لبحث الوضع الامني مع استمرار الاحتجاجات. وقال مصدران أمنيان لرويترز إن قوات مكافحة الإرهاب تلقت أوامر باستخدام كل الوسائل والإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاجات.

من جهته، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حكومة البلاد بالاستقالة، محذرا من انزلاق البلاد إلى «حرب أهلية». وقال الصدر في رسالة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك «إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا.. فهل التمسك بالسلطة حل». كما حذر من انزلاق البلاد في حرب أهلية، قائلا «كفى... لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب».

وقرر الصدر استخدام البرلمان لتضييق الخناق على عبد المهدي بعدما بدأ نوابه الذين يشكلون كتلة «سائرون» الأكبر في مجلس النواب اعتصاماً مفتوحا داخل البرلمان «إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي».

