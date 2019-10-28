عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» امس أن وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات ضد القوات التركية الغازية بريف رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية. وأشارت الوكالة الى أنّ الجيش السوري قد أحكم سيطرته على أربع قرى جديدة في ريف راس العين الجنوبي الشرقي وهي أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والاسدية وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات.

يأتي ذلك فيما اعلنت وزارة الدفاع التركية امس عن مقتل عسكري تركي وإصابة خمسة آخرين بجروح في هجمات لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية بالقرب من راس العين. وذكرت الوزارة في بيان أن الوحدات الكردية قصفت مجموعة من العسكريين الأتراك الذين كانوا يقومون بالاستطلاع والمراقبة في منطقة راس العين.

وكانت وحدات من الجيش السوري بدأت بالدخول إلى الأطراف الجنوبية لناحية منطقة أبو راسين بريف راس العين عند منتصف ليل السبت باتجاه الحدود السورية- التركية شمالا قبل خوض اشتباكات عنيفة مع القوات التركية المسنودة بفصائل المعارضة المسلحة المتواجدة هناك ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».

وينص اتفاق 17 أكتوبر بين أنقرة وواشنطن على انسحاب قوات سورية الديموقراطية «قسد» من «المنطقة الآمنة» التي تمتد بعمق ثلاثين كيلومترا من الحدود التركية وبطول 440 كيلومترا. وتعتبر أنقرة هذه القوات فرعا من حزب العمال الكردستاني الذي يقود حركة تمرد ضدها في تركيا، أي «منظمة إرهابية».

الى ذلك اكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده «ستطهر» المنطقة المحاذية لها في شمال سورية من «الإرهابيين» إذا لم تنسحب منها القوات الكردية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا. وقال إردوغان في خطاب متلفز من اسطنبول «إذا لم ينسحب الإرهابيون (من المنطقة) في نهاية المئة وخمسين ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونطهرها بأنفسنا».

ورغم تهديده إلا أن إردوغان أكد أن أنقرة حققت «إلى حد كبير» هدفها في ما يتعلق بإقامة «منطقة آمنة» تحمي أراضيها من تنظيم «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية.

