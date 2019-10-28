دوليه

استعاد ليل نغمة الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه بوردو اول من امس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي، لكنه خسر مهاجمه النيجيري الدولي فيكتور اوسيمهين بسبب الاصابة.

وترك أوسيمهين الذي كان قد سجل في كل مباريات ليل على ارضه هذا الموسم، الملعب مصابا بفخذه الايسر بعد ساعة على بداية اللقاء.وبحال غيابه لفترة طويلة، سيتعرض فريق المدرب كريستوف غالتييه لضربة كبيرة، بعد تسجيل مهاجمه 7 أهداف في الدوري المحلي وهدف في دوري ابطال اوروبا.

وفي الايام العشرة المقبلة، سيخوض ليل مباراتين مهمتين جدا، السبت على ارض مرسيليا، أحد المنافسين الرئيسيين له باحتلال موقع على المنصة، ثم الثلاثاء على ارض فالنسيا الاسباني في محاولة الابقاء على اماله بالتأهل الى دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا.

ووجد ليل طريق المرمى بنجاح بعد تعادل مخيب مع نيم 2-2 وخسارة ضد تولوز 1-2. وبعد ثلاثة ايام من اداء مقنع ضد فالنسيا (1-1)، وضع ليل جهدا مماثلا لتخطي بوردو غير الفاعل هجوميا.وكان التركي يوسف يازجي، حاسما عندما مرر كرة حاسمة لبنجامان اندريه (22)، ثم ترجم ركلة جزاء مسجلا هدفه الاول مع ليل (62).وختم لويك ريمي بتمريرة من يازجي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل عن ضائع (90+1). وبفوزه الخامس ارتقى ليل الى المركز الثالث مع 18 نقطة. ووضع ليون حدا لسلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، بتغلبه على ضيفه ميتز 2-0.وتنفس فريق المدرب الجديد رودي غارسيا الصعداء، بعد فشله في التسجيل في آخر 3 مباريات في الدوري وخسارته في دوري ابطال اوروبا الاربعاء امام بنفيكا البرتغالي 1-2. وارتقى ليون من المركز السابع عشر الى الثاني عشر بهدفي الهولندي ممفيس ديباي الذي حمل شارة القائد وسجل بمجهود فردي (28)، ثم صنع ركلة جزاء ترجمها موسى ديمبيلي مسجلا هدفه السابع في عشر مباريات (23 من ركلة جزاء). وأهدر رينس فرصة انتزاع المركز الثاني بتعادله مع نيم سلبا. وعلى غراره تعادله انجيه الخامس على ارض مونبلييه سلبا. واستمرت متاعب نيس الجنوبي بخسارته للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات على ارض ستراسبورغ 0-1.

