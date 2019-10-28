دوليه

أضاع إنتر فرصة الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي من جديد بعد سقوطه في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه بارما مهدرا الهدية الثمينة التي قدمها له ليتشي بتعادله مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب بهدف لمثله ضمن المرحلة التاسعة من البطولة المحلية.

وحافظ يوفنتوس على مركزه على رأس لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة أمام إنتر.وتجنب فريق انتونيو كونتي خسارة كانت تلوح في الأفق بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين 2-1. وقال كونتي في حديث لقناة «سكاي سبورت» الإيطالية «لا نحتاج إلى النظر إلى النتائج الأخرى، فقط نتائجنا».

وأضاف «الشوط الأول لم يكن جيدا، كان بارما أفضل ونحن من سهّل لهم الأمور. بمجرد مشاهدة الهدفين يمكننا التأكد من هذا الأمر. بكل الأحوال كنا أفضل في الشوط الثاني وكنا نستحق الفوز». وسجل أنتونيو كاندريفا (23) والبلجيكي روميلو لوكاكو (51) لإنتر، والفرنسي يان كاراموه (26) والعاجي جيرفينيو (30) لبارما.

ووضع كاندريفا إنتر في المقدمة بتسجيله هدف السبق من تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع وغيرت مسارها نحو مرمى لويجي سيبي (23).ولم يصبر بارما كثيراً ليرد، إذ جاء بعد ثلاث دقائق فقط، بعد مجهود فردي مهاري من لاعب إنتر السابق كاراموه (26).وعزز بارما النتيجة بعد نصف ساعة من صافرة البداية، من تمريرة متقنة من كاراموه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى جيرفينيو البعيد عن الرقابة فلم يجد اي صعوبة في تسديدها داخل الشباك (30).

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني لإنتر من داخل منطقة الجزاء بعد استلامه الكرة والتفافه حول نفسه والتسديد في المرمى، لكن هذا الهدف اثار الكثير من الجدل حول ما إذا كان البلجيكي متسللا لحظة استلامه للكرة، ليعود حكم المباراة دانييلي تشيفي لتقنية المساعدة بالفيديو ويحسم الأمر باحتساب الهدف (51). وأكد كونتي أنه لا يمكنه لوم اللاعبين «لأنها مباراتنا الثالثة في ستة أيام ولدينا دائما نفس التشكيلة بسبب عدة مشاكل. وأنا لست سعيدا بهذا على الإطلاق». وقال «على سبيل المثال، واجه ستيفان دي فري (الهولندي) مشكلة في عضلات المحالب، وكوادو أسامواه (الغاني) في ركبته. مع كل هذا يصبح من الصعب اللعب كل ثلاثة أيام الموضوع مرهق على المستويين الذهني والبدني. يتعين علينا كفريق إلى تقييم وفهم ما يمكننا تحسينه».

وفي مباراة اخرى نجح جنوى في اول اختبار له تحت قيادة مدربه الجديد تياغو موتا بالفوز على بريشيا 3-1. وهرب جنوى من المركز 19 قبل الأخير وأصبح 17 برصيد 8 نقط، فيما تراجع بريشيا إلى المركز 18 برصيد 7 نقاط.

