دوليه

أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في أول تسع مباريات من الدوري الالماني ، وقاد بايرن ميونيخ الى صدارة موقتة بعد فوزه على ضيفه اونيون برلين 2-1 ضمن المرحلة التاسعة أول من امس، فيما انتهى دربي الـ»رور» بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي.

ورفع النادي البافاري رصيده الى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن فرايبورغ الثاني والفائز على ضيفه لايبزيغ 2-1.وقال ليفاندوفسكي «ساحاول الاستمرار بهذا الايقاع، هناك العديد من المباريات المتبقية. يجب ان تتمتع بمستواك طوال الموسم. لا افكر بعدد اهدافي، بل بطريقة حصد النقاط الثلاث». وافتتح الفرنسي بنجامان بافار التسجيل لبايرن (13).وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لاصحاب الارض (53). وقلص اونيون برلين الفارق في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد عرقلة من بافار على البديل سيباستيان بولتر، ترجمها الأخير بنجاح.هذا وانتهى دربي «الرور» بين بوروسيا دورتموند وشالكه بالتعادل السلبي ليفشل أي من الناديين في الخروج بالنقاط الثلاث.

وتجمد رصيد دورتموند عند 16 نقطة في المركز الثالث وشالكه عند 15 نقطة في المركز السابع. وفشل باير ليفركوزن في الإفادة من تعثر لايبزيغ واقتناص المركز الثالث بتعادله الايجابي 2-2 مع ضيفه فيردر بريمن وفي مبارتين اخريين، تفوق هوفنهايم على مضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-2 ، فيما أسقط بادربورن ضيفه فورتونا دوسلدورف 2-0.

