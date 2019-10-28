دوليه

كبح فينيكس صنز اندفاع ضيفه لوس أنجليس كليبيرز وألحق به الخسارة الأولى بعد انتصارين هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أمسية أول من امس التي شهدت تخطي لاعب هيوستن روكتس راسل وستبروك للأسطورة إيرفين «ماجيك» جونسون ليصبح ثاني أفضل لاعب في التاريخ على صعيد الـ «تريبل دابل».

وحقق كليبيرز بداية قوية بانتصارين على غريمه ليكرز، وغولدن ستايت ووريرز المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة.لكن هذه البداية القوية توقفت على ملعب فينيكس الذي أنهى المباراة متفوقا بنتيجة 130-122، لاسيما بفضل لاعبه ديفن بوكر الذي أنهى المباراة مع 30 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة.وكان هذا الفوز الثاني لفينيكس هذا الموسم في ثلاث مباريات، وهي أفضل بداية له منذ العام 2015.

وواصل وستبروك مع فريقه الجديد هيوستن، الهواية المفضلة التي كان يمارسها مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، وهي تحقيق الـ «تريبل دابل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) بشكل متتال في المباريات، وآخرها في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 126-123.وأنهى وستبروك المباراة مع 28 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، محققا الـ «تريبل دابل» الثانية تواليا له هذا الموسم، ورافعا رصيده في مسيرته الاحترافية الى 139.وأصبح اللاعب البالغ 30 عاما، صاحب المركز الثاني على لائحة أعلى محققي الـ»تريبل دابل» في تاريخ الدوري، خلف أوسكار روبرتسون (181).

وألحق ميامي خسارة بمضيفه ميلووكي باكس في أول مباراة يخوضها الأخير على أرضه هذا الموسم، وذلك بنتيجة 131-126 بعد التمديد.وعوّض حامل اللقب تورونتو رابتورز خسارته الجمعة أمام بوسطن سلتيكس، بفوز على مضيفه شيكاغو بولز 108-84. وفي المباريات الأخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على انديانا بايسرز 110 - 99، وسان انتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 124 - 122، وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 103 - 99، وبوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 118-95، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 113 - 81، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 117-111.

