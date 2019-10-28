دوليه

قاد الأميركي كريستيان بوليسيتش، تشلسي للفوز على مضيفه بيرنلي 4-2 او من امس ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز. واحرز بوليسيتش ثلاثية في الدقائق 21، 45 و56، وسجل البرازيلي وليان في الدقيقة 58 الهدف الرابع، في حين تأخر هدفا أصحاب الأرض للدقائق الأخيرة عبر جاي رودريغيز (86)، ودويت ماك نيل (89).

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها بوليسيتش مع تشلسي بعد تسع مباريات سابقة كانت فيها الشباك عصية عليه.ورفع تشلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع محققا فوزه الرابع تواليا، وتجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز 11. وفي مباريات أخرى اول من أمس، انتزع برايتون فوزا قاتلا على ضيفه إيفرتون 3-2 في لقاء شهد تسجيل كل فريق هدفا خطأ في مرماه.وجاءت أهداف المباراة عن طريق الألماني باسكال غروب (15) والفرنسي نيل موباي (80) من ركلة جزاء لبرايتون، وآدم وبستر (20 خطأ في مرمى فريقه) ودومينيك كالفرت-لوين (74) لإيفرتون، قبل أن يسجل لاعب الأخير حامل شارة القيادة الفرنسي لوكاس دينيي الهدف الحاسم في الدقيقة 90+4 بمتابعة خاطئة في مرماه. وحسم التعادل 1-1 لقاء وست هام وضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف الاسكتلندي روبرت سنودغراس (44) للأول، والفرنسي ليس موسيه (69) للثاني، بينما انتهى لقاء واتفورد وضيفه بورنموث بالتعادل السلبي.