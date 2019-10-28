دوليه

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على أداء فريقه عقب الفوز على أستون فيلا، اول من أمس، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي. وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور «لست قلقًا بشأن جدول الترتيب، ولكن أشعر بالقلق بسبب الطريقة التي لعبنا بها اليوم».

وأضاف «إذا لعبنا بنفس مستوى الشوط الأول حتى نهاية الموسم سنصبح في مراكز الهبوط. نحن اليوم لعبنا 45 دقيقة فقط بشكل جيد، ويعود الفضل في ذلك أيضًا إلى أستون فيلا». وتابع «في الشوط الأول كنا نلعب بطريقة لا يجب أن نقدمها، أما في الشوط الثاني كنا أفضل، وظهرنا بالطريقة المعتادة لنا، يجب علينا الاستمرار في تقديم ذلك خلال 90 دقيقة، وليس لمدة 45 دقيقة فقط». وواصل «جاك غريليش؟ إنه مذهل وأرى أنه لاعب كبير، أنا سعيد لأنه وافق على اللعب في الدرجة الأولى للدفاع عن قميص ناديه». وأتم غوارديولا «غريليش لاعب موهوب ودائمًا ما يقدم إضافة عندما يظهر على أرض الملعب، أرى أنه استثنائي ولكنه باهظ الثمن بالنسبة لمانشستر سيتي».

