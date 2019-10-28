دوليه

تأهل منتخب البحرين لكرة اليد لأول مرة في تاريخه إلى دورة الألعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد فوزه على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 34-29 في المباراة النهائية للتصفيات الاسيوية للرجال التي جمعتهما اول من أمس.

وستكون البحرين سفيرة لقارة آسيا في مسابقة كرة اليد الاولمبية، حيث سيكون الأحمر ضمن أفضل 12 منتخباً على مستوى العالم.

وجاء التأهل البحريني واعتلاء العرش الآسيوي عن جدارة واستحقاق بعد أن كان المنتخب الأقوى والاجهز بدنياً وفنياً، بجانب الروح الكبيرة التي يتمتع بها كتيبة المدرب الآيسلندي التي مكنتهم بإزاحة أقوى الخصوم ، علماً بأن منتخب البحرين يعتبر كذلك أول منتخب عربي يتأهل لأولمبياد طوكيو بإنتظار معرفة بطل القارة الأفريقية.

وشهدت المواجهة النهائية مستوى يليق بنهائي القارة الصفراء بين البحرين وكوريا الجنوبية، حيث تقدمت كوريا 3-0.

ومنح الأسلوب الكوري في الدفاع المتقدم (3-3 ) ارتباك لاعبي البحرين في الجانب الهجومي، وزادت الأمور تعقيداً بخروج اكثر من لاعب بحريني بالإيقاف لمدة دقيقتين ( 8 مرات بالشوط الاول ) وهو مافتح الدفاع الاحمر أمام الكوريين الذين يتمتعون بسرعة نقل الكرات ليكون التقدم حليفهم بواقع 10-6 ، قبل أن يضطر مدرب البحرين كريست جونسون آرون بدفع الحارس الاول محمد عبدالحسين لأول مرة بالبطولة بالدقيقة 15 ، حيث ساهمت تصدياته ( 11 تصدِ ) بزيادة ثقة اللاعبين ودخولهم أجواء المباراة، وبرز في هذه الأثناء اللاعب أحمد المقابي بأهدافه المباغتة حتى وصلت النتيجة 11-9.

وفي الدقائق العشر الأخيرة تعادل البحرين لأول مرة بفضل محمد حبيب 12-12 ثم 13-13 غير ان الاحمر عاد ليدفع فاتورة الإيقاف لدقيقتين وهو ماجعله يلعب بـ 4 لاعبين ، الامر الذي استثمره منتخب كوريا وانهى الشوط الاول لمصلحته 15-13.

وفي الشوط الثاني أدرك البحرين أن الـ 30 دقيقة القادمة ستمثل منعطفاً حاسماً لتحقيق حلمهم التاريخي ، فقدموا واحدة من أقوى أشواط البطولة ، حيث لعبوا بطريقة الدفاع (6-0) بجانب تنفيذ تعليمات المدرب بالتركيز الذهني بالدفاع وعدم ارتكاب أخطاء أمام الطاقم التحكيمي الألماني الصارم خشية الإيقاف لدقيقتين، فسجل النجم مهدي سعد، هدف التعادل 16-16 ثم سجل هداف المنتخب أحمد فاضل هدف التقدم البحريني لأول مرة 18-17 مربكين الكوريين في الجانب الهجومي.

ليدخل بعدها الفريقان في مرحلة الشد والجذب مابين تقدم بحريني ولحاق كوري بالنتيجة 18-18 و 19-19 و 21-21 حتى الدقيقة 15 من الشوط الثاني ، عندما أخرج مدرب الأحمر كريس جونسون آرون بورقة الجوكر التي خبئها طوال البطولة وهو النجم علي عبدالقادر حيث كان بمثابة المطرقة التي أسقطت الحائط الكوري عبر أهدافه الخمسة التي لا تصد ولاترد للتقدم البحرين بثبات بالنتيجة 26-23 و 30-26، لينهار المنتخب الكوري في الدقائق الـ5 الاخيرة التي شهدت اتساع الفارق عبر هدفين ثمينين لعلي ميرزا ، ثم حسين الصياد 33-27 ، حتى أسدل مهدي سعد الستار بآخر الأهداف البحرينية لتنتهي المباراة 34-29.

