دوليه

استعاد الحزم توازنه سريعاً والحق الخسارة الثانية بضيفه الأهلي 2-1 أول من امس على ملعبه بالرس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري السعودي. سجل هدفي الحزم الذي لعب شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي لويز موراليا، السنغالي إبراهيما تانديا (50) ومنصور حمزي (87)، بينما سجل هدف الأهلي الذي قاده المدرب السويسري كريستيان غروس للمرة الأولى عبدالباسط هندي (70).

وبهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة وتقدم للمركز السادس، في حين بقي الأهلي على رصيده السابق 14 نقطة وتراجع للمركز الرابع. وكان الأهلي صاحب المبادرة الهجومية عندما صوب السوري عمر السومة كرة تصدى لها الحارس الجزائري مليك عسلة وحولها بقدمه لركنية (8).

ولاحت فرصة أخرى للأهلي عندما لعب البرازيلي لوكاس ليما كرة عرضية فشل دجانيني تفاريس من الرأس الاخضر في إيداعها المرمى لتفقد خطورتها (22). وأضاع الحزم هدفاً محققاً عندما واجه السويدي كارلوس ستراندبيرغ المرمى ولعب كرة سهلة في يدي الحارس محمد العويس (37).

وفي الدقيقة الأخيرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء للبرازيلي لويز موراليا بعد إعاقته دجانيني تفاريس. ومع أن الحزم دخل الشوط الثاني بعشرة لاعبين إلا أنه نجح في أخذ الأسبقية بواسطة السنغالي إبراهيما تانديا الذي صوب كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت الى يمين العويس (50).وكاد الحزم يعزز تقدمه بهدف ثان لولا براعة العويس الذي تصدى لكرة المغربي إدريس فتوحي قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (69).

ومن ركلة ركنية أدرك الأهلي التعادل عندما ارتطمت الكرة بمدافع الحزم لتجد عبدالباسط هندي الذي عالجها قوية داخل المرمى (70).وصد مليك عسلة هدفاً محققاً عندما تصدى لكرة السومة القوية وحولها للركنية (76). وواصل عسلة تألقه عندما طار لكرة تفاريس وحولها بأطراف أصابعه للركنية (83).

ومن هجمة مرتدة سريعة كسر البديل منصور حمزي مصيدة التسلل وواجه المرمى قبل أن يلعب الكرة الى يسار العويس (87).وألحق التعاون الخسارة الأولى بضيفه الفيصلي وتغلب عليه 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.تقدم التعاون بهدفين سجلهما الكاميروني لياندر تاوامبا (44) والبرازيلي إيغور روسي بالخطأ في مرماه (63). وتقدم التعاون للمركز الثامن برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة أمام الرائد، بينما تراجع الفيصلي للمركز الخامس برصيد 15 نقطة.

