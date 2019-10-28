دوليه

أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة، لقبها الثالث في الصين والثالث الإجمالي هذا العام في دورات التنس، بفوزها في نهائي دورة جوهاي أول من امس على الهولندي كيكي برتنز المصنفة أولى 6-4 و6-2.

وتمكنت البيلاروسية البالغة من العمر 21 عاما والمصنفة 14 عالميا، من إضافة لقب الدورة المقامة في جنوب البلاد، الى لقبين أحرزتهما في 2019 في الصين، وهما ووهان (سبتمبر) وشينزين مطلع السنة.ورفعت سابالينكا رصيدها من الألقاب «الصينية» الى أربعة من خمسة في مسيرتها الاحترافية. ودخلت البيلاروسية مباراتها ضد الهولندية وهي متأخرة 1-4 على صعيد المواجهات المباشرة بينهما، لكنها تمكنت من فرض هيمنتها على اللقاء الأخير الذي تخوضه هذا الموسم في منافسات فردي السيدات، وحسمت النتيجة لصالحها في ساعة و16 دقيقة.

وانتظرت سابالينكا حتى الشوط العاشر من المجموعة الأولى لتكسر إرسال بيرتنز للمرة الأولى، وهو ما كان كافيا لتفوز بها 6-4. وفي المجموعة الثانية، خسرت الهولندية إرسالها مرتين (في الشوطين الثاني والثامن)، على رغم أنها تمكنت في الأخير من إنقاذ ثلاث فرص لسابالينكا لحسم المباراة، قبل أن تتفوق البيلاروسية في المحاولة الرابعة.

