دوليه

قال مدير المنتخب المصري محمد بركات إن محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ليس غريبا على المنتخب وتواجده الآن ليست المرة الأولى.

وأثار استدعاء كهربا جدلا كبيرا في الوسط الرياضي المصري وتعرض حسام البدري مدرب الفراعنة لانتقادات عنيفة خاصة من جماهير الزمالك.

ورحل كهربا عن الزمالك إلى البرتغال مؤكدا أن عقده انتهى في الوقت الذي ينفي فيه النادي ذلك.

وقال بركات: «كهربا تواجد مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018».

وأضاف: «كهربا يواجه خلال الفترة الماضية مشكلة مع الزمالك لكن نعلم جيدا مستواه ومشكلته الحالية أن تركيزه خارج الملعب أكبر من داخله وحسام البدري صارم في تعامله والتزام كهربا هو الفيصل في تواجد اللاعب أو استبعاده».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يرى أنه في احتياج لتواجد أحمد حسن كوكا بسبب أن منتخب مصر يعاني من أزمة في مركز المهاجم منذ فترة من ناحية أخرى كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر المراحل الخاصة بالمعسكر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر تقسيم المعسكر على مراحل استعدادا للمباراتين، على ان تبدأ المرحلة الأولي بمعسكر مفتوح اعتبارا من اليوم ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزها بما لا يؤثر على استعدادات المنتخب بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه.

وسوف يتواجد بالمعسكر لاعبو الزمالك بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر.

وفي المرحلة الثانية معسكر مغلق يبدأ يوم 5 نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الأهلي من المعسكر الخارجي وكذلك انتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية الأفريقية.

وسبق وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن ضم 6 لاعبين محترفين بالخارج لمعسكر منتخب مصر المقبل خلال فترة توقف شهر نوفمبر استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

من المتوقع حضور المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم 11 نوفمبر بعد الانتهاء من المشاركة مع أنديتهم المختلفة في المباريات.

