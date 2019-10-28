دوليه

باتت مدينة دبي الاماراتية الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي المصري خلال فترة توقف الدوري لإقامة بطولة أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن الفريق سيسافر لإقامة معسكر خارجي نهاية الأسبوع الحالي على أن يعود يوم 6 أو 7 نوفمبر المقبل من أجل استئناف الاستعدادات لعودة الدوري الممتاز. وأضاف :»جاري الاتفاق على مباراة أو اثنتين لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر وكانت لدينا عروض من الكويت وسلطنة عمان لكن الإمارات هي الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي.» من ناحية أخرى أوضح عبد الحفيظ أن بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات ستكون بمواجهة النجم الساحلي التونسي قبل أن يلتقي أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالجولة الثالثة.وتابع «الاتحاد الافريقي أخطرنا بمواعيد أول ثلاث جولات للفريق في دوري الأبطال وسنواجه النجم في 29 نوفمبر ثم الهلال السوداني وبلاتينيوم يومي 6 و28 ديسمبر المقبل في القاهرة».

