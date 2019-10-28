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رفع المنتخب الكويتي حصيلته من الميداليات الى 10 ضمن البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي التي تستضيفها القرية الرياضية في المنزه بتونس العاصمة، بعد تحقيقه اول من امس (السبت) 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين في منافسات الجمباز الفني لفئة فردي الناشئين وفضية وبرونزيتين في فئة الناشئات، علما ان المنتخب استهل مشوراه في هذا المحفل العربي بإحراز 4 ميداليات يوم الجمعة بواقع ذهبيتين وفضيتين.

وواصل اللاعب سعود الحساوي تألقه في البطولة ونال المركز الاول والميدالية الذهبية على جهاز حصان الحلق والمركز الثاني والميدالية الفضية على جهاز الحلق، فيما احتل اللاعب عبدالله مقداد المركز الثاني والميدالية الفضية في اختصاص الحركات الارضية.

وحققت اللاعبة لولو الصالح الميدالية الفضية في مسابقة الحركات الأرضية فيما نالت اللاعبة دانة وليد «برونزيتي» الحركات الأرضية وجهاز العارضة.

ومن المقرر ان يعود وفد منتخب الناشئات الى البلاد فجر اليوم الاثنين بعد مشاركة ناجحة وتاريخية كونها الأولى على مستوى اللعبة.

