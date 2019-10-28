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لم يعد الفوز الذي حققه الشباب على حساب كاظمة 2 0 في ختام الجولة الرابعة للدوري الممتاز اول من امس «مفاجأة»، بل اصبحت مثل هذه النتائج في المواسم الاخيرة امورا معتادة على ضوء ما تحققه الفرق الصغيرة من انتصارات على ما تسمى بالفرق الكبيرة وذلك يعود الى هبوط مستوياتها وغياب النجوم بعكس الفرق الصغيرة التي تعمل على كيفية الاستفادة من الفائض من لاعبي الاندية الكبيرة مع اختيار المحترفين ذوي القدرات الجيدة ووفقا للامكانيات المادية المتوافرة.

فقبل فوز الشباب على كاظمة سبقه جاره الساحل بفوزه على العربي 2-1 وتعادل مع القادسية 1-1، ولذلك فان العمل الذي يقوم به الشباب والساحل جاء بثماره في الوقت الراهن واذا ما تعرضت نتائجهما في المراحل القادمة الى التراجع وهو امر وارد لان مثل هذه الفرق لا تملك العناصر البديلة المتقاربة التي تسد اي نقص في حال حدوثه وعامل الارهاق قد يكون سببا في التأثير على النتائج.

وفوز الاول من امس يحسب للشباب بعدما فرض نفسه على خصمه في تطبيق ألعابه بشكل جماعي من خلال الكرات السريعة التي قادها احمد الزنكي الذي استغنى عنه القادسية لينجح في خلق الفارق مع الشباب وهو مثال واضح على مدى استفادة الاندية الصغيرة من لاعبي الاندية الكبيرة.

في حين كاظمة لم يكن بذلك الفريق القادر على الوقوف على قدميه فما زال يعيش على نفس النمط السابق، يتقدم في مباراة ليعود وينتكس في الاخرى فما ظهر عليه من مستوى ضعيف يكشف تحديدا العلة الواضحة في قلبي الدفاع البرازيلي اندريه والتوغولي سادات وامامهما مواطنه اتاكورا حيث كان اختراقهم سهلا للغاية من قبل مهاجمي الشباب وهذا لايعفي المدرب بوريس بونياك من المسؤولية في عملية اختيار التشكيلة فضعف الدفاع ليس من تلك المباراة وانما في المباريات السابقة والفريق يعاني من تلك المشكلة وكان عليه ان يعالجها ولا يتركها على حالها.

وهناك اكثر من لاعب لم يكن بالصورة المطلوبة وخصوصا سلطان صلبوخ الذي ظهر بطيئا في تحركاته وافتقد الفريق لاعب الوسط الذي بمقدوره ان يضبط ايقاع اللعب لتظل المحاولات الهجومية دون اي فاعلية وسرعان ما تنتهي عند دفاعات الخصم وبهذه الحالة ان لم يتدارك كاظمة نفسه فسيكون وضعه صعبا.

