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اعتبر السعودي تيسير الجاسم محترف النصر ان فريقه لم يقدم المستوى الذي يؤهله لتحقيق الفوز منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز، وقال في تصريح تلفزيوني: «في كرة القدم تمر الفرق بمراحل صعبة والنصر الآن فيها».

وخسر النصر امام السالمية 1-3 اول من امس في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بقي على اثرها العنابي في المركز الأخير بنقطة واحدة جناها من تعادله مع اليرموك 2-2 في الجولة الثالثة.

وقال الجاسم: «علينا ان نقابل الواقع وعلينا ان نواجه المشكلة.. لدينا نقطة واحدة من 4 مباريات بينما الفرق الأخرى تحقق نتائج ايجابية وتجمع النقاط»، مضيفا ان الدوري مسابقة طويلة وعلى فريقه الانتباه قبل فوات الأوان.

