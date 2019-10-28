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صرح السوري فراس الخطيب المدرب المساعد في السالمية ان اعادة الروح المعنوية الى الفريق هي الأهم في هذه الفترة بالذات، وهذا ماتحقق بعد الفوز على النصر 3-1 اول من امس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. ورفع السماوي رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة للعنابي في المرتبة الأخيرة.

وأشاد فراس بهذا الانتصار الذي جاء في وقته، وقال في تصريح تلفزيوني:» عندما تعمل على تحقيق النقاط الرئيسة التي تحتاجها وتنجح في مهمتك فهذا الأمر يسعدنا»، مضيفا ان هناك أخطاء كثيرة لدى الفريق ولا بد من علاجها في المواجهات المقبلة. نوه الخطيب بأن فريقه عاد الى المنافسة وهذا شيء مهم وضروري، مشيرا الى الفارق البسيط بينه وبين القادسية الثاني (نقطة) والكويت المتصدر (3 نقاط).وتمنى الخطيب ان يقدم الفريق السماوي افضل مستوياته في الايام المقبلة وان يستمر في تحقيق الانتصارات للمنافسة مع الكبار على لقب البطولة. من جانب آخر، كرمت عضو الجمعية العمومية في نادي السالمية الشيخة بيبي اليوسف اللاعبين بعد تحقيق الفوز الأول تحت قيادة المدرب سلمان عواد، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على مواصلة تحقيق النتائج الايجابية في البطولة.

