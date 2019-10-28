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أهدى لاعبو المنتخب الوطني للبولينغ خالد الدبيان وجاسم الصقر ومصطفى الموسوي الكويت اولى ميدالياتها في بطولة آسيا الـ 25 المتواصلة حاليا في مركز الكويت للعبة، بفوزهم بفضية مسابقة الثلاثي للرجال. وحقق نجوم المنتخب مجتمعين 4280 نقطة، بعدم أن قدموا اداءً قوياً لينالوا المركز الثاني وبفارق 10 نقاط فقط خلف ثلاثي منتخب ماليزيا والمكون من اللاعبين رفيق اسماعيل وشفيق رضوان واحمد معاذ الذين نالوا الميدالية الذهبية بمجموع 4290 نقطة.

واحرز الثلاثي الماليزي الاخر والمكون من حافظ زين الدين وتيمي تان وتون حكيم الميدالية البرونزية للمسابقة، بعد ان حقق 4246 نقطة فيما ذهب المركزين الرابع و الخامس لمنتخب كوريا الجنوبية. واشاد رئيس الاتحادين الدولي والاسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد بالانجاز المميز للاعبي المنتخب في هذه المسابقة، واهدى الفوز الى القيادة السياسية، مشيدا بدعمها للرياضة والشباب الرياضي. واضاف المحمد عقب تتويجه اللاعبين الفائزين في منافسات ثلاثي الرجال، ان هذه البطولة شكلت فرصة جيدة للاعبي ولاعبات الكويت لا سيما الشباب منهم، للاستفادة واكتساب خبرات مهمة من شأنها تطوير مهارتهم وصقل مواهبهم، معربا عن امله في ان يتمكن المنتخب في حصد المزيد من الانجازات خلال الايام المقبلة.

وكان الشيخ طلال قدم مكافأة مالية لجميع لاعبي الكويت بعد تحقيق الفضية، ما كان له بالغ الأثر فى نفوس الجميع، وشكلت دفعة معنوية كبيرة للاعبين.

من جانبه، قال اللاعب خالد الدبيان عقب التتويج، انه كان قريبا جدا مع زملائه، من الفوز بالميدالية الذهبية لولا عدم التوفيق الذي لازمهم في الشوط الاخير للمسابقة. واكد الدبيان ان هذا الفوز يشكل دافعا قويا له ولزملائه اللاعبين لتحقيق انجاز آخر في منافسات الفرق (الخماسي) وهو الذهب، مهديا الفوز لاسرة نادي البولينغ بقيادة الشيخ طلال المحمد الذي يعد احد احد ابرز من اسهموا في تحقيق هذا الانجاز، لما يبذله من جهد مع اللاعبين، اذ يوفر كل الامكانيات التي تدفعهم للانتصارات. من جانبه، قال اللاعب جاسم الصقر ان الفوز بالفضية في هذه البطولة القارية الكبيرة، هو أقل شيء يمكن ان يقدمه اللاعبون للاب الروحي لرياضة البولينغ الشيخ طلال المحمد، واعدا ببذل اقصى ما يمكن لتعوض ما فاتهم في مسابقة الخماسي وتحقيق الميدالية الذهبية.

بدوره، قال مصطفى الموسوي: «لقد بذلنا جهدنا من أجل الحصول على الذهبية، لكن سوء الحظ الذي واجهنا في الشوط الاخير حال دون تحقيق ذلك»، مبديا رضاه عن أدائه واداء زميليه في مسابقة الثلاثي، مؤكدا سعيهم لتحقيق المزيد من الانجازات في المسابقات المتبقية.

الى ذلك، تابع منتخب ماليزيا تألقه اللافت في البطولة باحراز لاعباته الميدالية الذهبية لمنافسات الثلاثي بواسطة لاعباته سين يو جين وإيثر تشياه وشالين زولكيفلي، بعد ان حققوا 4354 نقطة. وحاز منتخب كوريا الجنوبية الفضية عبر لاعباته لي يونغ وكانغ سيوون و بيك سونجيا بعد تسجيلهم 4311 نقطة. وذهبت البرونزية لكوريا ايضا بعد ان حققت كل من كيم مونجينغ ولي نيلنغ وجانغ دون 4297 نقطة.

ويتصدر منتخب ماليزيا البطولة وبجدارة بعد انتهاء ست مسابقات حتى الان هي الفردي والزوجي والثلاثي للرجال والسيدات، حيث جمع سبع ميداليات منها اربع ذهبيات وثلاث برونزيات، يليه منتخب كوريا الجنوبية بخمس ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان و برونزيتان.

