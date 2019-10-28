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كشف أطباء صينيون أن النظر للهاتف الذكي في الظلام لمدة طويلة يمكن أن يتسبب في حدوث جلطة في العين، والتي يمكن أن تؤدي الى فقدان البصر اذا لم يتم علاجها على الفور.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن رجل في الصين أصيب بالعمى في عين واحدة بعد اصابته «بجلطة في العين» جراء استخدام هاتفه الذكي في السرير مع اطفاء الضوء.

وأضافت الصحيفة أن أطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي قاموا بتشخيص انسداد الشريان المركزي لشبكية العين، وتأكد العلماء أن الحالة المعروفة أيضًا باسم سكتة دماغية العين، سببها انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين الى شبكية العين.

كما أشار العلماء الى أن اصابة الشابة الصيني، وانغ، المؤقت نتج عن الافراط باستخدام الهاتف بالظلام وهو مستلقٍ بالفراش؛ ما أدى للضغط المفرط على عينيه.

وحذر الأطباء، من أن هذه الحالة تصيب حوالي 20 شابًّا كل شهر ومعدلات اصابة الأصغر سنًّا في تزايد مستمر، مؤكدًا خطرها الكبير وأنها يمكن أن تؤدي الى عمى دائم اذا لم تُعالج فورًا، في حين نصح الخبراء باراحة العينين كل فترة من الضوء الأزرق الناتج عن شاشات الهواتف والتلفاز والكمبيوتر، وتجنب السهر على الهواتف ليلًا.

لكن الأطباء في الولايات المتحدة كانوا متشككين لأنهم يقولون ان الحالة تحدث عادة في كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب. وقالوا انه من المرجح أكثر أنه عانى من الصداع النصفي العيني - فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين، مؤكدين أن هذه الأعراض أكثر شيوعًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يكونون متعبين ويجهدون أعينهم في مكان واحد معين.

