loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الهاتف المتعرج» قريباً في الأسواق


في خضم المنافسة المحتدمة بين عمالقة مصنعي الهواتف الذكية، تسعى شركة «تي سي إل» الصينية لإثبات نفسها والدخول على خط المنافسة، من خلال هاتف جديد قابل للطي قد يميزها عن غيرها من الشركات بفضل شكله الفريد.
ونشر موقع «سي نت» المختص بأخبار التكنولوجيا، صورة للنموذج الخاص بالهاتف الجديد، بعد أن نشر في مطلع العام الحالي نماذج أخرى لـهواتف قابلة للطي تسعى الشركة لإنتاجها.
والمثير في الهاتف الجديد، أنه على عكس الأجهزة المشابهة التي كشفت عنها الشركات الأخرى، هو قابليته للانثناء مرتين، ليشكل ما يشبه حرف «Z» بالإنكليزية.
وعند فرد الهاتف بالكامل، فإن حجم شاشته يصل إلى 10 بوصات، أما عند طيه بالكامل فإنه يشبه الكتاب، مع وجود جهة أقل سمكا من الأخرى.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة