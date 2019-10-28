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أضاف تطبيق التراسل الفوري الأشهر 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة الى تطبيقه عبر نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو اس».

واعتمد «واتساب» بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقها، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة «بيتا» التجريبية. وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1 - التدمير الذاتي.. اعتمد «واتساب» بصورة رسمية تطبيق ميزة «رسائل التدمير الذاتي»، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

2 - اخفاء اشعارات «الحالة».. يسمح واتساب حاليا بجعل اشعارات تحديثات الحالة «صامتة»، منعا للازعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم اخفاء «تحديثات الحالة» بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

3 - مجموعات خاصة.. اعتمد «واتساب» امكانية انشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص الى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الاضافة الى قائمة الاتصال الخاصة بك.

4 - شاشة البداية.. غير «واتساب» من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم «واتساب» تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

5 - الوضع المظلم.. بعد فترة طويلة من وجوده في نسخ البيتا، نقل أخيرا «واتساب» خاصية «الوضع المظلم» الى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على «أندرويد» و«آي أو اس».

