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حرمان الجسم من الطعام بعد الساعة السادسة يمكن أن يكون ضارا لجسم الانسان، فبحسب اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب «أفضل صديق لي هو المعدة. الغذاء من أجل الأشخاص الأذكياء» يلينا موتوفا، الطريقة الشائعة لفقدان الوزن ليست سوى خرافة أخرى عن التغذية، وفق خبيرة التغذية الروسية يلينا موتوفا.

وأوضحت أنه لا توجد قواعد واضحة تحكم وقت الطعام، فأنت بحاجة الى بناء نظام قائم على أسلوب الحياة. في هذا الصدد، يجب استشارة المتخصصين في التغذية والعمل بالتوصيات الدولية. وأضافت أن القيود الشديدة يمكن أن تؤدي الى اتباع نظام غذائي غير صحي والافراط في تناول الطعام.

وأشارت موتوفا الى أن الرأي حول الفوائد المترتبة على رفض وجبة العشاء المتأخر يتم تعميمه بشكل نشط وهذه مشكلة.

وقالت الأخصائية في مقابلة مع «غازيتا.رو»: «لا أعرف من أين جاءت هذه الخرافة. لقد انتشرت الآن أيضا.

وقد ظهرت أشكالًا مختلفة منها مثل: الكربوهيدرات بعد الساعة 14.00 غير مسموح بها، والفواكه في الصباح فقط، وتناول الأطعمة البروتينية للعشاء».

