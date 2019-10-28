الاخيرة

أفادت مجلة Nature Neuroscience العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الانسان أثناء نومه. حيث تتولى خلايا «الميكروغليا»، بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي، تنفيذ عملية «ترميم» الدماغ. ويزيد عددها في دماغ الانسان بمقدار 8 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.

وتبتلع خلايا «الميكروغليا» أثناء نوم الانسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها وذلك من أجل تطهير الدماغ وانعاش أقسامه التي تعرضت لاصابات. بينما أثبت العلماء في جامعة «روتشستر» الأميركية أن عمليات «الترميم» هذه تجري في دماغ الانسان أثناء النوم. وذلك بعد اجراء تجارب على الفئران حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تسمى بـ«نوريبينفرين» ينتجها الجسم وقت اليقظة ويكف عن انتاجها وقت النوم.

وتسببت كميات زائدة من «نوريبينفرين» في تعطيل عمل خلايا «الميكروغليا» لدى الفئران. ويعني ذلك أن جهاز الأعصاب المركزي يقوم بتفعيل آلية وقاية شأنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النور بعد الخلود الى النوم ويعيد تشغيله بعد الاستيقاظ. وحسب العلماء فان خلايا «الميكروغليا» تساعد الانسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية. أما تعطلها فيمكن أن يؤدي الى الاصابة بالفصام والتوحد والخرف، فضلا عن أمراض باركنسون وألزهايمر.