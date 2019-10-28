خليفة سعد مبارك القفيدي العازمي 70 عاما، شيع، الرجال: حطين، ق 3، ش 302، م 13، ت: 99009558، النساء: حطين، ق 3، ش 304، م 13، ت: 97940299.

محمد مشعان فهد المشعان 69 عاما، شيع، الرجال: الشامية، ق 5، شارع سليمان المشعان، ديوان المشعان، ت: 99999048، النساء: الفردوس، ق 6، الشارع الاول، ج 8، م 15، ت: 90011144.

رقية محمد عبدالله الكندري، زوجة عيسى احمد عبدالرحمن الفارسي 49 عاما، شيعت، الرجال: الشعب، ق 4، ديوان الكنادرة، ت: 94922252، النساء: العدان، ق 8، ش 2، م 2، ت: 66441177.

جعفر محمد حسين بوحمد 73 عاما، شيع، حسينية ال بوحمد، ت: 51766665.

محمد سعود عبدالله العصيمي 69 عاما، شيع، الرجال: الزهراء، ق 2، ش 214، م 22، ت: 96969997، النساء: الفيحاء، ق 1، شارع منصور الانبعي، م 13، ت: 99191249.

سعدية عبدالفتاح قطب الغنام، أرملة حمود مطلق حمود الصلال 70 عاما، شيعت، الرجال: النهضة، ق 1، ش 108، م 6، ت: 50925005، النساء: عبدالله المبارك، ق 1، ش 130، م 17.

نورة سليمان الكبان، أرملة هلال حمد الدريويش 77 عاما، شيعت، الرجال: فهد الاحمد، ق 1، ش 129، م 19، ت: 99999792، النساء: مشرف، ق 6، ش 5، ج 2، م 19.

إنا لله وإنا إليه راجعون