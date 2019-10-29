مال وأعمال

قدرت مصادر اقتصادية مسؤولة اجمالي ما وفرته الحكومة من التعديلات التي أجرتها منذ 3 سنوات تقريباً على أسعار البنزين بـ400 مليون دينار، موضحة أن الزيادة كانت مناسبة للمستهلكين ولا نية في الوقت الحاضر لاجراء تعديلات جدية على التعريفات المعمول بها في الوقت الحالي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكويت خطت خطوات جيدة للغاية في سبيل تحسين أسعار الطاقة لتحقيق توازن بين الانفاق على دعمها وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار تناسب مدخولاتهم، حيث عدلت أسعار الديزل والكيروسين ثم قامت بتعديل سعر البنزين ثم الكهرباء، في خطوات شهدت تدرجاً راعى الظروف الاقتصادية المحيطة.

ونوهت المصادر الى انه لا جديد يذكر في ما يتعلق بتعويض المواطنين عن زيادات أسعار البنزين، مضيفة: لم يتخذ قراراً باتاً بعد في هذا الأمر حيث طرحت سابقاً عدة بدائل دون حسم البديل المناسب.

وفي اطار ذي دعت دراسة حكومية متخصصة الى ضرورة استفادة الكويت من انخفاض أسعار النفط في توسيع رقعة الاستثمارات البترولية والصناعات المرتبطة به، موضحة أن توجهات الدولة في هذا الصدد تسير بخطى جيدة للغاية.

وفي بداية سبتمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على رفع أسعار مادة الجازولين (البنزين) بأنواعه المختلفة.

وحينها تمت زيادة سعر البنزين الممتاز بنسبة 40%، فيما ارتفع سعر البنزين الخصوصي 60%، أما البنزين الألترا فشهد زيادة بنحو 80%.

تقرر حينها أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز (85 فلسا/ليتر واحد) والخصوصي 105 فلوس والالترا 165 فلسا.

وجاءت هذه الأسعار بالمقارنة مع الأسعار التي كان معمولاً بها قبل سبتمبر 2016 زهي: 60 فلسا للبنزين الممتاز، و65 فلسا للخصوصي، و90 فلسا لبنزين الالترا

وقد وجه مجلس الوزراء لجنة اعادة دراسة الدعم في الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من اعادة ترشيد الدعم، لكن لم تجري اللجنة أية تعديلات على الأسعار من وقتها.

