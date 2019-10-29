مال وأعمال

أفاد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن توفير 510 وظيفة للكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع النفطي بناءً على الاعلانين المنشورين بتاريخ 28 يوليو 2019، لافتاً الى أنه يتم تحديد العدد من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة حسب الاحتياجات التعاقدية، ولا يتم اصدار قرارات من مجلس ادارة مؤسسة البترول في هذا الشأن.

وأكد الفاضل أن مؤسسة البترول تعمل جاهدة لدعم الكوادر الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي، الى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الكويت للاستفادة من المخرجات في القطاع النفطي.

وفي رد منه على سؤال برلماني عن نية المؤسسة للاعلان عن فرص أخرى قادمة، أجاب الفاضل أنه تم الاعلان مؤخراً عن توفير فرص وظيفية للشباب في عقود المقاولين، وبالتالي سيتعذر نشر اعلان آخر لحين الانتهاء من تعيين تلك العمالة وحصر الشواغر التي تعذر تعبئتها ليتم ضمها للاحتياجات الوظيفية الأخرى والتي من المتوقع الاعلان عنها في العام القادم وهو تاريخ بدء سريان تلك العقود.

