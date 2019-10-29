مال وأعمال

أوضح وزير المالية د. نايف الحجرف أنه تم تخصيص أرض لبناء مستشفى للمتقاعدين في منطقة أمغرة على مساحة 860.2 ألف متر مربع، لافتاً أن تاريخ طرح المشروع في مناقصة اعداد وتصميم المخطط الهيكلي في المرحلة الأولي هو 24 أغسطس 2014. وأضاف الحجرف في رده على سؤال برلماني أنه تمت الموافقة على نسب استعمالات الأراضي ونسب توزيعها ضمن نطاق مشروع مدينة الكويت الطبية من المجلس البلدي بتاريخ 30 سبتمبر 2019. وأشار الى أنه وبناء على هذه الموافقة جاري المتابعة مع بلدية الكويت للحصول على الموافقة النهائية لنسب استعمالات المخطط الهيكلي وذلك للبدء في استخراج التراخيص واعتماد التصميم النهائي للمخطط الهيكلي.

