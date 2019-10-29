مال وأعمال

هبطت مؤشرات البورصة أمس بشكل جماعي، بالتزامن مع حدوث عمليات جني أرباح طالت العديد من الأسهم عقب الصعود الجماعي في الجلستين السابقتين.

وتراجع المؤشر العام للبورصة 0.15 في المئة باقفاله عند النقطة 5766.9 خاسراً نحو 8.5 نقاط، كما هبط المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.11 في المئة و0.25 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة أمس 19.8 في المئة لتصل الى 19.54 مليون دينار مقابل 24.37 مليون دينار اليوم السابق، كما انخفضت أحجام التداول 67 في المئة الى 146.35 مليون سهم مقابل 156.74 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً بصدارة النفط والغاز بنسبة 1.56 في المئة، بينما ارتفع 4 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنمو يبلغ 2.09 في المئة.

وجاء سهم «المعدات» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 11.48 في المئة، فيما تصدر سهم «ايفا فنادق» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 8.83 في المئة.

وحقق سهم «سفن» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.09 ملايين دينار مُتراجعاً 0.74 في المئة، بينما تصدر سهم «أبيار» نشاط الكميات بتداول 29.56 مليون سهم مُتراجعاً 8.06 في المئة.

