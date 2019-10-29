مال وأعمال

حددت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية «صيرفة»، موعد الانسحاب من بورصة الكويت، بيوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2020.

وقالت «صيرفة» في بيان للبورصة أمس، ان تحديد موعد الانسحاب الاختياري من البورصة جاء بناءً على موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على طلب الشركة بالانسحاب.

كانت الشركة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

ووافقت عمومية الشركة مطلع سبتمبر الماضي، على بنود جدول أعمال الجمعية، والتي جاء أبرزها الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأورق المالية.

وأوضحت «صيرفة» في البيان أن تحديد موعد الانسحاب من البورصة ليس له تأثير على المركز المالي للشركة.

