مال وأعمال

منذ قديم الأزل ومصطلح فقاعة ذو طابع خاص لكنه اكتسب شهرة خاصة في الذاكرة الحديثة مع حدوث «فقاعة الدوت كوم» في بداية الألفية الثالثة، لكن ما هي الديناميكيات الأربع للفقاعات؟

ويستعرض الكاتب «تشارلز هيو سميث» خلال مقالة نشرها موقع «ديلي ريككونينج» المراحل الثلاث للفقاعات مع ذكر الرابعة للتأكيد كما تناول المدة التي يمكن أن تستمر فيها الفقاعة.

وتظهر الفقاعات المالية ثلاث ديناميكيات: أكثرهم شهرة ببساطة هي طمع البشر والرغبة في استغلال الأرباح المفاجئة والسعي لتحقيق ثروات بدون مجهود.

وتجذب الديناميكية الثانية اهتماماً أقل، حيث إن الهوس المالي ينشأ عندما لا يكون هناك استخدام لرأس المال أكثر فائدة وتحقيقاً للأرباح، وتحدث هذه الفترات عندما يكون هناك وفرة في الائتمان المتاح ما يؤدي الى تضخيم الفقاعات.

ويستجيب البشر للحوافز التي يقدمها النظام: اذا كان يمكن لتجارة المخدرات غير القانونية أن تحقق أرباحاً تصل الى 20 ألف دولار شهرياً مقارنة مع مكاسب 2000 دولار شهرياً من وظيفة عادية، فان نسبة معينة من القوى العاملة ستلجأ الى تجارة المخدرات.

وفي اقتصادنا الحالي، دفعت الشركات نحو 2.5 تريليون دولار في اعادة شراء أسهمها كون هذه الخطوة تولد أعلى عائد بدون عناء العمل.

وتعكس هذه المسألة اثنين من الحقائق:

الأولى: لا تستطيع الشركات ايجاد استخدام لرأس المال أكثر فائدة وتحقيقاً للربحية من اعادة شراء أسهمها (اثراء المديرين عبر خيارات الأسهم والـ10 في المئة من الأسر الأميركية التي تمتلك 93 في المئة من الأسهم).

الثانية: بسبب ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الأخرى تريليونات الدولارات من الائتمان المجاني تقريباً داخل القطاع المالي، يمكن للشركات أن تقترض مليارات الدولارات وانفاقها في أي شئ والتعامل مع معدلات الفائدة القريبة من الصفر والتي تُعد غير مسبوقة من الناحية التاريخية.

