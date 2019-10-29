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مال وأعمال

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سلة «أوبك» ارتفعت إلى 62.16 دولاراً


فيينا - «كونا»: أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي بواقع 53 سنتاً ليستقر عند 62?16 دولاراً للبرميل مقابل 61?63 دولاراً الخميس الماضي. وذكرت نشرة وكالة أنباء «أوبك» أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر سبتمبر بلغ 62?36 دولاراً للبرميل أما شهر أغسطس فبلغ 59?62 دولاراً للبرميل الأمر الذي يشير إلى أن سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 59?63 دولاراً للبرميل. وأوضحت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.


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