مال وأعمال

شاركت «زين» في الجلسة النقاشية حول دور القطاع الخاص في دعم القضايا الإنسانية، والتي أتت على هامش المُنتدى الإنساني الأول للمسؤولية المجتمعية للشركات التي نظّمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت رعاية وزارة الخارجية وبحضور رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤؤن اللاجئين د. سامر حدادين وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في المُنتدى مُمثّلةً بالرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة «زين» الكويت وليد الخشتي، وذلك بتواجد مجموعة من شركاء الأمم المتحدة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظّمات الدولية والعديد من الشخصيات العامة، حيث ناقشت جلسات المُنتدى بشكل رئيس الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تفعيل مسؤولياتها الاجتماعية بمجالات الاستدامة فيما يتعلق بدعم قضايا اللاجئين حول العالم، وأتت مشاركة زين في إطار شراكتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وخلال مُشاركته في الجلسة النقاشية على هامش أعمال المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي: «نفخر بأن زين كانت من أوائل شركات القطاع الخاص الكويتي التي عقدت شراكة استراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بعد توقيعها لمُذكّرة تفاهم مع مكتب المفوضية بالكويت في العام 2016».

وأضاف الخشتي: «هدفت مُذكّرة التفاهم لبحث أفضل السبل التي يمكننا من خلالها التعاون للمُساهمة في تحسين ظروف اللاجئين المعيشية والاجتماعية، وقد وافق الطرفان على استشارة بعضهما البعض بشكل مُستمر لتقديم الدعم والمساعدة للاجئين وكل من تُقدّم لهم المفوضية المساعدة».

وبيّن الخشتي قائلاً: «إن للقطاع الخاص دور حيوي وفعّال في دعم مؤسسات القطاع العام والمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لتخفيف معاناة اللاجئين حول العالم، وقد قمنا من هذا المنطلق بتبني وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات على مدى السنوات الماضية بما يتماشى مع متطلبات وأهداف المفوضية».

وتابع الخشتي: «إن جهودنا في زين وفي القطاع الخاص متوائمة تماماً مع جهود الدولة في هذا المجال، وبالأخص فيما يتعلق بتوجيهات قائد العمل الإنساني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد نجحت هذه الجهود السامية بجعل الكويت مركزاً إقليمياً وعالمياً في تقديم الدعم الإنساني ومشاريع الإغاثة حول العالم، وكلنا فخر أن نعمل تحت ظل هذه التوجيهات».

وذكرت «زين» أن مُشاركتها في هذا المنتدى قد جاءت امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقّعتها الشركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل من العام 2016، والتي تهدف بشكل رئيس إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين، حيث استعرضت الشركة من خلال الجلسة النقاشية أبرز إسهاماتها في المجالات الإنسانية على مدى السنوات الماضية، والتي تضمّنت حملة #زين_مع_اللاجئين، والزيارات الميدانية إلى مخيمات اللاجئين، وحملات التبرّع الإلكتروني، والشراكات الاستراتيجية مع أبرز المنظّمات المحلية والعالمية التي تهتم بشؤون اللاجئين، وغيرها.

