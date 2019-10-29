مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث بلغت الايرادات 215.6 مليون دينار في حين بلغ صافي ربح الشركة 31.6 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وصرح المهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتصالات الكويتية VIVA قائلاً: «شهدت النتائج المالية للشركة نمواً خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي لتصل ايرادات الربع الثالث من عام 2019 الى 76.1 مليون دينار مقارنة مع 72.9 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2019 أي بنسبة نمو 4.3%، كما سجل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء نمو بنسبة 11.0% ليصل الى 21.4 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2019، في حين ارتفعت أرباح الفترة نفسها الى 11.7 مليون دينار مقارنة مع 10.3 ملايين دينار للربع الثاني من عام 2019 أي بنسبة نمو 13.3%».

تمكنت VIVA من تحقيق هذا النمو خلال الربع الثالث من عام 2019 رغم استمرار المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي والذي يعتبر من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة، حيث استطاعت VIVA أن تحقق مستويات جيدة في الايرادات بالاضافة الى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها. وقد حققت VIVA هذه النتائج بفضل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية متكاملة، للأفراد والشركات، ودفع أعمالها الى مجالات جديدة من النمو المستدام، عبر سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي حاجات عملائها، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية المتطورة لشبكة الجيل الخامس 5G حيث تمتلك VIVA أكبر شبكة تغطية في مختلف مناطق الكويت. وقال الحربي: «وفي نظرة على النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، تمكنت VIVA من تحقيق ايرادات بلغت 215.6 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر من عام 2019، كما سجل الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء نمو بنسبة 11.3% حيث بلغ 59.5 مليون دينار في فترة التسعة أشهر من عام 2019 مقارنة مع 53.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018. كما وصل هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء الى 28% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة مع 25% خلال فترة التسعة أشهر من عام 2018. بالتالي، أثمرت هذه النتائج عن تحقيق صافي ربح بلغ 31.6 مليون دينار (ربحية السهم 63 فلساً) خلال فترة التسعة أشهر من عام 2019 وبهامش ربحية وصل الى 15%. هذا وقد وصلت قاعدة العملاء لدى VIVA الى 2.01 مليون عميل في نهاية شهر سبتمبر 2019». وأضاف الحربي: «استطاعت VIVA أن تحقق عوائد ايجابية لمساهميها كنتيجة للالتزام بالارتقاء بجودة خدمة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيراً الى أن تحقيق VIVA لهذه المستويات الجيدة من الايرادات والربحية خلال فترة التسعة أشهر من عام 2019 يعكس ريادتها في سوق الاتصالات، وذلك تزامناً مع النجاح المبهر لاطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس 5G لتكون VIVA من أوائل شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط التي تطرح هذه الخدمة لعملائها وبأوسع تغطية في دولة الكويت، وتضاهي أكبر الشركات العالمية في هذا المجال».

