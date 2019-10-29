مال وأعمال

أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد ، حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات واتباع أحدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهبها إيماناً من إدارة البنك ومجلس الإدارة بأنها حجر الزاوية لأي تطور ونمو.

وأضاف في تصريح صحافي أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات الهامة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وهو ما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها.

جاء ذلك تعليقاً من الحماد على الرحلة التي نظمها البنك لعدد من موظفيه إلى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع المنصة العالمية الشهيرة Plug and Play International، حيث أتيحت لهم الفرصة لمعايشة أفضل الشركات العالمية المبتكرة بشكلٍ مباشر وذلك من خلال برنامج اشتمل على حضور جلسات تفاعلية وزيارة شركات التكنولوجيا المالية أثناء عملها بالإضافة إلى الاطلاع على الدورة الكاملة لانتقالهــا إلى شركات رأسمال استثماري.

وأتاح البرنامج لموظفي البنك الفرصة لحضور فعّالية «Plug and Play International» والتي تمت استضافتها في وادي السليكون خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2019.

كما قام وفد بوبيان بزيارة كبرى الشركات التكنولوجية والاطلاع بشكل شخصي على أنشطة الابتكار القائمة في شركات جوجل وSAP وتسلا والاستفادة منها وذلك كجزء من المكافأة المقدمة إليهم والتطور المستمر اللاحق للمشاركة في المسابقة.

من ناحية أخرى أكد الحماد أن «أساليب إدارة المواهب في تغيير مستمر، وكبنك يجب أن يتمتع أسلوبنا بالمرونة. إن تنظيم مسابقة الهاكاثون في بنك بوبيان يمثل الخطوة الأولى نحو تجديد وتحفيز الطاقة الإبداعية لموظفينا، كما سنستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتوفير فرص التطور الإبداعي وإتاحتها لموظفينا وما قمنا به ما هو إلا البداية فحسب».

