مال وأعمال

أعلنت «إيمرسون» عن قيامها بتطوير محفظة هي الأكثر شمولاً وتطوراً من نوعها في مجال التحليلات التشغيلية. تقوم المحفظة المتطورة بتقديم رؤى وحلول فعّالة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه الشركات الصناعية في عمليات التشغيل. وتعليقاً على ذلك، قال بيتر زورينو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة «إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز»: «إن كمية البيانات التي تم تطويرها في مرافق وشركات التصنيع هذه الايام غير مسبوقة، حيث تحظى التحليلات بأهمية بالغة في الأسواق نظراً لمساهمة البيانات في تعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية».

وفي ظل وجود أكثر من 900 شركة مزوّدة لبرمجيات التحليلات في السوق، تكثرالخيارات أمام المستخدمين، ما يجعلهم في حيرة. كما بدأت العديد من الشركات بتبني فائض من البيانات وبرامج التحليلات مؤسسياً، بهدف تمكين أي نوع من التطبيقات. وعلى الرغم من ذلك، معظم هذه المساهمات هى أدوات تحليلية فقط لإدارة الأعمال مثل مجالات الإدارة المالية وإدارة التوريد.

وقال بيتر زورينو: « نقترح أن يتم دراسة التأثيرات الكبرى والمشاكل المعروفة أولاً من خلال استخدام النماذج التي أثبتت جدواها ونجاحها والتي تجعل التحليلات في متناول الموظفين المسؤولين عن أداء الأصول، ما يمكن عملاءنا من حل المشكلات بشكل أسرع. فعلى سبيل المثال، يمكن لحلول إيمرسون تحديد ومعالجة 80 في المئة من أعطال المعدات التي تسهم في هدر الإنتاج في المصنع في وقت حدوثها الفعلي».

وأضاف زورينو: «من خلال استحواذنا على «كي نت» KNet ودمجها في المنظومة الرقمية «بلانت ويب» Plantweb Optics والتي تعدّ منصة أداء للأصول البصرية، فإن إيمرسون لا توفر أدوات التعلم الآلي وأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في الصناعة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز التواصل بين الأفراد وتحسين سير العمل، والتي تعتبر من الأمور المهمة اللازمة لإنجاح خطط التحول الرقمي».

