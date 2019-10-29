مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي «الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية» الذي قام بتنظيمه أخيراً أمانة السر في البنك لأعضاء مجلس إدارته وذلك في المقر الرئيسي للبنك وبحضور المستشار الاقتصادي الدولي، د. جيهان جمال.

وقد جاء تنظيم هذا البرنامج استكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية التي يحرص «KIB» على تنظيمها لأعضاء مجلس إدارته لتسليط الضوء حول العديد من القضايا المصرفية والموضوعات التي تهم البنوك وتطوراتها المتلاحقة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد جراح الصباح، قائلاً: «أن هذا البرنامج التدريبي جاء في سياق تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية التي حثت البنوك على الاهتمام الدائم بتدريب أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية الإشرافية، وجميع العاملين في البنك لتحقيق الفهم والإلمام اللازم بالمتطلبات الواردة بتعليمات الحوكمة. كما أنه يأتي انسجاماً مع قناعات «KIB» الراسخة وحرصه التام على مواكبة التشريعات القانونية والتعليمات الرقابية والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية التي طرأت ومازالت تطرأ على هذا المجال وتستوجب الوقوف أمامها».

وأعرب الجراح عن سعادته للاهتمام الكبير الذي يوليه «KIB» لبحث ودراسة القوانين والتعليمات والقرارات المنظمة لعمل المصارف، بما ينسجم مع تعليمات بنك الكويت المركزي، والتي يرى فيها «صمام الأمان» للقطاع المصرفي بأكمله، وإلى أهمية وتنويع البرامج المتخصصة التي يعقدها البنك لأعضاء مجلس إدارته سنوياً، والتي تعتبر ذات مستوى عالٍ من الأهمية والجودة، مبيناً أنها تعتبر بمثابة قيمة مضافة على الخبرات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة البنك.

يذكر أن الموضوعات المهمة ذات الصلة بالمصارف تحتل لدى «KIB» مرتبة عالية من الأهمية، ولا سيما موضوع الحوكمة.

